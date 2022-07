PSG : Bernat sacrifié, Luis Campos vise Bensebaini !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Nordi Mukiele pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, le PSG aimerait offrir à Christophe Galtier une doublure de luxe à Nuno Mendes.

Après avoir recruté Nordi Mukiele dans le but de concurrencer Achraf Hakimi à droite, le Paris Saint-Germain aimerait améliorer la compétitivité de son couloir gauche. Christophe Galtier peut déjà compter sur un titulaire performant en la personne de Nuno Mendes, mais les doutes existent en revanche sur sa doublure Juan Bernat. Et pour cause, l’Espagnol n’a jamais retrouvé ses sensations depuis sa blessure, et son niveau pose question. C’est ainsi que selon les informations de Bild, le PSG aimerait beaucoup s’attacher les services d’un joueur plus performant à ce poste. Un nom a été coché par Luis Campos pour venir concurrencer Nuno Mendes, il s’agit d’un ancien de la Ligue 1 : Ramy Bensebaini. A l’instar de Nordi Mukiele à droite, le gaucher de 27 ans est aussi bien capable de jouer piston gauche que défenseur central dans un dispositif à trois axiaux.

Ramy Bensebaini dans le viseur du PSG

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach en juin 2023, l’ancien défenseur du Stade Rennais est accessible à prix correct pour le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Mais le club de la capitale, qui a mis en place un loft pour ses indésirables, refuse de recruter un joueur de plus à ce poste sans départ en contrepartie. Tout dépend maintenant de Juan Bernat, dont le PSG aimerait se séparer afin de faire une place à Ramy Bensebaini. Problème : au vu du salaire qu’il perçoit dans la capitale française, estimé à plus de 7 millions d’euros par an, Juan Bernat n’a aucunement l’intention de faire ses valises. A moins qu’un gros club de Liga ou de Premier League lui propose un challenge attractif avec un salaire similaire, ce qui est quasiment impossible. Le PSG reste toutefois attentif au dossier Ramy Bensebaini, au cas où une opportunité se présente d’ici la fin du mercato estival le 31 août prochain.