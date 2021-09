PSG : Bernat, Rafinha… C’est le choc à Paris

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que la Ligue des Champions reprendra ses droits après la trêve internationale de septembre, le Paris Saint-Germain a communiqué sa liste de joueurs à l’UEFA, avec quelques mauvaises surprises pour certains…

Les clubs qualifiés pour les Coupes d’Europe avaient jusqu’au 2 septembre pour communiquer le nom des joueurs sélectionnés pour disputer les compétitions de l’UEFA. Au PSG, Mauricio Pochettino a coché 25 éléments de son groupe pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Dans sa liste, l’entraîneur argentin a bien entendu sélectionné toutes les nouvelles recrues estivales, comme Messi, Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes ou Wijnaldum. Mais certains joueurs étrangers ont fait les frais de l’arrivée de cette nouvelle armada, vu que le PSG ne pouvait prendre que 17 joueurs non-formés en France sur 25. Et les trois sacrifiés sont donc Juan Bernat, Sergio Rico et Rafinha. Sur cette première partie de saison, les Espagnols et le Brésilien ne pourront pas porter le maillot du PSG en C1, que ce soit contre Manchester City, le RB Leipzig ou Bruges.

Bernat derrière Nuno Mendes et Kurzawa

Un choc pour ces trois éléments, mais une décision plutôt logique. Sachant que le PSG a préféré Donnarumma et Navas plutôt que Rico. Concernant Rafinha, il paye la forte concurrence dans l’entrejeu face à des joueurs comme Verratti, Paredes, Gueye ou Danilo. Par contre, pour Bernat, ce n’est pas bon signe… Toujours à l'infirmerie à cause d’une rupture du ligament croisé d’un genou survenue en septembre 2020, le latéral gauche est donc relégué derrière Nuno Mendes et Kurzawa dans la hiérarchie à son poste… en attendant son grand retour. Mais sachant que le PSG a une grande chance de se qualifier, Bernat aura peut-être l’opportunité de revenir dès les huitièmes de finale, sachant que cette liste A pourra être modifiée en début d’année 2022.

La liste A du PSG pour la phase de groupes de la Ligue des Champions :

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier.

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos, Diallo, Hakimi, Kehrer, Dagba, Nuno Mendes, Kurzawa.

Milieux : Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler, Danilo, Wijnaldum, Dina Ebimbe.

Attaquants : Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria, Icardi.