PSG : Bernardo Silva, la recrue qui va faire rager le Barça

Le FC Barcelone a fait un mercato très satisfaisant au vu de ses problèmes financiers. Toutefois, le salary cap de la Liga est impitoyable, l'empêchant de valider des contrats et de conclure le dossier Bernardo Silva. Le PSG s'en frotte les mains.

Miraculeux, étonnant voire pour certains scandaleux. Le mercato estival du FC Barcelone a été plus intéressant que prévu, surtout connaissant les problèmes financiers de l'institution catalane. Une dette monstrueuse de plus d'un milliard d'euros un an auparavant, une masse salariale très lourde et des joueurs peu plébiscités sur le marché devaient empêcher les Blaugranas de réaliser de gros coups. Pourtant, ce fut tout l'inverse avec les recrutements de Raphinha, Jules Koundé et bien sûr Robert Lewandowski. Une équipe de rêve à aligner pour cette saison, si leurs contrats peuvent être homologués par la Liga.

Car le problème est là et subsiste, la masse salariale. Le club blaugrana ne rentre pas dans les limites fixées par le championnat espagnol. Il doit donc diminuer ce montant pour homologuer les nouveaux contrats et espérer en signer d'autres. C'est le cas de Bernardo Silva. Le Portugais est suivi de longue date et veut quitter Manchester City. Son arrivée en Catalogne quasi assurée il y a quelques semaines est menacée. En plus, le PSG vient maintenant s'en mêler.

Selon le journal anglais The Times, le club parisien est prêt à offrir 70 millions aux Citizens pour leur métronome portugais, sous contrat jusqu'en juin 2025. Le PSG compte sur un homme pour faire pencher le dossier en sa faveur, Luis Campos. Le conseiller sportif du club parisien est celui qui avait amené Bernardo Silva à l'AS Monaco en 2014. Il pourrait surtout convaincre son compatriote, lequel privilégie une arrivée en Espagne. Paris, Barcelone ou Manchester City, telles sont les trois options présentées à Silva. Pour aller en Catalogne, il devra attendre que Frenkie De Jong quitte le club ou baisse son salaire. Enfin, une poursuite de l'aventure à Manchester City est aussi probable. Balayé d'un revers de main par le Portugais au début de l'été, c'est la solution la plus réaliste à ses yeux aujourd'hui. Luis Campos devra montrer tout son pouvoir de persuasion et ce très rapidement.