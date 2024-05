PSG ‍: Barcola le « ‍petit agneau ‍», Riolo est fier de lui

Dans : PSG.

Cette saison, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec Bradley Barcola, comparant l’attaquant du PSG à un « petit agneau ». Quelques mois plus tard, l’ancien lyonnais a explosé et disputera l’Euro avec la France.

Acheté 50 millions d’euros par le Paris Saint-Germain à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Bradley Barcola a vécu un début de saison contrasté dans la capitale française. Remplaçant dans un premier temps, il a montré quelques limites, notamment en phase de groupes de Ligue des Champions. Daniel Riolo a vite pris le néo-international français en grippe, le comparant notamment à un « petit agneau » encore trop tendre pour le très haut niveau. Mais au moment précis où le journaliste de RMC a pris Bradley Barcola pour cible, ce dernier a éclos et s’est brutalement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique.

L’attaquant formé à l’OL s’est ensuite avéré excellent en Ligue des Champions, que ce soit face à la Real Sociedad puis contre Barcelone en livrant un match retour de haut niveau. Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, Bradley Barcola a été invité à réagir aux propos de Daniel Riolo à son égard. « Ça ne peut que faire grandir. Quand on tombe sur toi comme ça, ça ne peut que te pousser à te donner à fond, à montrer que tu n’es pas un agneau comme j’ai pu l’entendre (rires), que tu vaux mieux que ça, que tu es un bon joueur, que tu sais ce que tu fais et ce que tu veux » a lancé l’attaquant du PSG sur France 3. Des propos auxquels Daniel Riolo a réagi à son tour, en confiant que si Bradley Barcola avait explosé, c’était finalement (un peu) grâce à lui et son exigence très forte à l’encontre du néo-Parisien.

Barcola explose, Riolo s'auto-félicite

« Je dis juste un truc : il rate un match, il est trop jeune, et si on n’a pas pris Terrier en 2022, je ne comprends pas comment avec une poignée de matchs on intègre l’équipe de France. Ce que dit Barcola aujourd’hui, c’est qu’il est fouetté dans son orgueil quand il entendait ça, quand je dis l’agneau… Flo ne le fait pas pour le soutenir mais parce qu’il voit des qualités que, moi, je vois moins. Il défend un point de vue mais il n’est pas là pour le soutenir. Dès l’année dernière, il trouvait qu’il avait un truc particulier moi, je suis moins d’accord là-dessus. Le gars répond. Je trouve que c’est beaucoup plus constructif dans un débat sur le foot de faire ça que d’être sur un plateau et de cirer les pompes à longueur de temps. Nous ne serons jamais des cireurs de pompes » a expliqué Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. La question est maintenant de savoir si le petit agneau réussira à devenir un leader capable de guider la France et le PSG vers les sommets en s’imposant comme l’un des meilleurs attaquants européens. C’est tout le mal que l’on souhaite à Bradley Barcola. Pendant ce temps-là après l'avoir critiqué et torpillé quand il était en difficulté, les consultants peuvent continuer à s'attribuer les mérites de sa progression.