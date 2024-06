L'OM se place pour le fils d'une légende algérienne

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à annoncer la venue sur son banc de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien devrait permettre l'arrivée de certains joueurs au profil très séduisant.

Pablo Longoria et Medhi Benatia vont faire une superbe opération en faisant signer Roberto De Zerbi en provenance de Brighton. L'Italien, courtisé par des clubs plus huppés et en meilleure santé, va néanmoins accepter le challenge de l'OM. Son objectif sera de ramener le club phocéen sur le devant de la scène mais aussi en coupe d'Europe. Cela passera par un bon mercato. De Zerbi a certainement déjà des idées en tête, tout comme Pablo Longoria. L'OM ne veut plus perdre de temps et a déjà placé ses pions dans certains dossiers de qualité. L'un d'eux mène d'ailleurs à un Algérien de 22 ans.

Une pépite algérienne à l'OM, l'idée est belle

Selon les informations de Record, l’OM a en effet des vues sur Bachir Belloumi. L'ailier droit sort d'une très belle saison sous les couleurs de Farense, avec notamment 7 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Belloumi intéresse également les autres grands clubs portugais, tout comme Bruges et Parme, ce qui devrait permettre à Farense de négocier à la hausse, même si Bachir Belloumi est estimé à quelque 4 millions d'euros. L'Algérien pourrait entrer dans la rotation à l'OM. A noter que Bachir Belloumi est le fils de Lakhdar Belloumi, légende du football algérien et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays maghrébin. Nul doute que son arrivée ne laisserait pas indifférents les fans et observateurs phocéens. Sa signature pourrait aussi être un joli coup réalisé pour les finances de l'Olympique de Marseille. Frank McCourt veut faire certaines économies et Marseille se devra de se montrer habile cet été pour se renforcer, sachant que des grosses ventes sont aussi à l'étude.