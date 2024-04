PSG ‍: Barcola fait taire Riolo, Luis Enrique applaudit

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Performant lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (1-4) mardi, Bradley Barcola donne entière satisfaction à Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se réjouit de l’évolution de son ailier qui répond aux critiques de la meilleure des manières.

Sous les yeux de Guy Stéphan, l’adjoint du sélectionneur Didier Deschamps présent à Montjuïc mardi, Bradley Barcola s’est encore un peu plus rapproché de l’équipe de France. L’ailier du Paris Saint-Germain a fait parler ses qualités de percussion sur le terrain du FC Barcelone. C’est effectivement l’une de ses accélérations qui a provoqué le carton rouge récolté par le défenseur central blaugrana Ronald Araujo.

Déjà buteur face à la Real Sociedad au tour précédent, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais fait taire toutes les critiques, y compris les commentaires sévères du journaliste Daniel Riolo à qui l’entraîneur parisien Luis Enrique faisait probablement référence ce samedi. « Bradley Barcola était un pari de la direction sportive et du staff, a confié le coach espagnol. C’est un joueur qui est jeune, avec un potentiel technique et physique de très haut niveau. Monter cette marche et entrer dans une équipe comme le PSG, c’est difficile pour tout le monde, quel que soit l'âge du joueur, et en particulier pour les jeunes. »

Luis Enrique ne s'enflamme pas

« Je me souviens qu'après le match contre Newcastle ici, au Parc des Princes (1-1, le 28 novembre), Barcola a essuyé beaucoup de critiques, a rappelé Luis Enrique. Rien de plus injuste et de plus éloigné de la réalité. Mais ce n'est pas parce qu'il a ensuite réalisé des matchs de haut niveau qu'il faut faire des éloges. Il faut travailler jour après jour, c'est un joueur qui travaille très bien, ça va porter ses fruits. Nous sommes ravis que les jeunes joueurs que nous avons recrutés aient les performances que l’on voit, c’était l'objectif. » Si l’ailier de 21 ans brille pour sa première saison à Paris, c’est moins le cas pour d’autres recrues comme Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos.