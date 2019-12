PSG : Barcelone, Paris, Neymar s'en fout

Dans : PSG.

Neymar a très certainement délivré son meilleur match de la saison, ce mercredi soir face à Galatasaray.

Avec la victoire 5-0 au bout, le Brésilien a été impliqué dans quatre des cinq buts de son équipe. Certes, le club turc était loin de présenter l’image d’un rival pour le titre européen, mais les accélérations, et même les replis défensifs, du numéro 10 du PSG ont mis tout le monde en appétit. En attendant la suite, car le Brésilien sait qu’il n’a pas le droit de se manquer en février. « Je sais que je n'étais pas là la saison passée et là il va falloir penser à être au mieux », a livré celui qui a clairement marqué des points aux yeux des supporters en laissant Cavani tirer le dernier pénalty. « C'est un excellent tireur de pénalty, c'est le Matador quand même ! La seule chose qui lui manquait c'était de marquer, donc on est très heureux », a livré un Neymar qui s’est un peu plus épanché que d’habitude après la rencontre, expliquant même au micro de RMC son état d’esprit à l’heure actuelle.



« Moi, ce qui me rend heureux c'est de jouer au foot. Jouer sur un terrain comme ça est la chose que je préfère, peu importe où je suis. Evidemment quand il y a deux poteaux, un ballon, des coéquipiers, j'ai tout ce qu'il me faut. Heureux donc ? Oui, merci », a livré un Neymar pour qui ne pas signer à Barcelone l’été dernier, ce qui était son souhait, n’est tout de même pas la fin du monde, tant qu'il peut jouer au football.