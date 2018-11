PSG : Ballon d'Or ou pas ? Mbappé est sûr d'une chose

Dans : PSG, Equipe de France.

A un mois de la remise du Ballon d’Or, les votes se terminent et le lauréat sera donc connu le 3 décembre prochain.

Pour la première fois en 10 ans, plusieurs joueurs peuvent prétendre à cette récompense suprême sur le plan individuel. Kylian Mbappé en fait partie, surtout qu’il est, parmi les candidats, celui qui termine l’année le plus fort. Suffisant pour ramener le Ballon d’Or chez lui à seulement 19 ans ? Difficile à dire pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui sait que la concurrence est sérieuse. Seule certitude, le champion du monde 2018 a marqué les esprits au cours de cette année, et il estime avoir fait tout son possible pour l’emporter.

« J'ai fait tout ce qui était en mon possible jusqu'au dernier jour des votes. Donc voilà, ce sera sans regrets, tout ce qui arrivera sera du bonus. En tout cas j'ai mis tous les ingrédients de mon côté pour le remporter. J'ai fait tout ce qui était en mon possible. Je pense qu'un Ballon d'Or se joue sur des faits marquants dans l'année. On est dans une année de Coupe du monde donc c'est sûr que la Coupe du monde va peser. Après, c'est quand même aussi sur toute une année. J'ai un fait un très bon début de saison. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Après, je ne peux pas voter à la place des gens (rires) », a confié Kylian Mbappé à l’AFP, en marge d’un événement avec l’un de ses sponsors. L’ancien monégasque n’a en effet rien à se reprocher en ce qui concerne ses performances et ses statistiques pour une année 2018 qui restera exceptionnelle le concernant.