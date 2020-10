PSG : Bakayoko et Alli à Paris, c'est mort et enterré !

Dans : PSG.

Les pistes Dele Alli et Tiémoué Bakayoko se sont subitement refermées pour le Paris Saint-Germain qui va devoir se tourner vers d'autres renforts pour cette fin de mercato.

Les jours passent et rien ne permet de penser que le Paris Saint-Germain va recruter des renforts d’ici lundi minuit et la fin du mercato estival. Ce samedi, ce sont les possibles signatures de Tiémoué Bakayoko et Dele Alli qu’il faut oublier. Concernant l’international anglais de Tottenham, c’est le président des Spurs qui aurait mis un veto à cette opération affirme ce samedi Loïc Tanzi, qui a également confirmé que la venue de Tiémoué Bakayoko n’était plus d’actualité, le joueur de Chelsea étant en partance pour Naples. « Après Bakayoko, c’est la piste Dele Alli qui s’éloigne du côté du PSG. Daniel Lévy ne souhaite toujours pas se séparer de l’international anglais. Encore trois jours et Paris explore d’autres pistes désormais », précise le journaliste de RMC.

Cette situation confirme que Leonardo a bien du mal à finaliser des signatures, ce que le directeur sportif brésilien du PSG a reconnu vendredi soir, rappelant au passage que ce marché des transferts 2020 était forcément très marqué par les effets financiers de l'épidémie de coronavirus. Il reste un peu plus de 48h pour que Leonardo prouve à Thomas Tuchel qu'il est encore capable de le surprendre au mercato, ce dont le coach allemand du Paris Saint-Germain doute désormais ouvertement.