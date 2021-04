PSG : Avec l’accord du Real, Paris va s’attaquer à Ramos

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos est toujours en désaccord avec le président Florentino Pérez sur le plan financier. Les discussions entre le défenseur central et le dirigeant semblent rompues. Une situation qui ouvre grand la porte aux clubs intéressés comme le Paris Saint-Germain.

Entre Sergio Ramos et le Real Madrid, personne n'est prêt à faire des concessions. Le défenseur central arrive à la fin de son contrat mais les discussions avec la direction ne donnent rien. Les deux parties négocient pourtant depuis de longs mois, sans résultat puisque la Maison Blanche, très affectée par la crise sanitaire, juge les prétentions salariales de son capitaine beaucoup trop élevées. C’est pourquoi la presse espagnole se montre de plus en plus pessimiste sur ce dossier.

Pérez a annoncé la tendance

En effet, le site de TodoFichajes annonce que Sergio Ramos va quitter le Real Madrid en fin de contrat cet été. Selon le média local, les échanges entre les deux camps sont totalement rompus. Une information qui confirme la tendance évoquée par Florentino Pérez en début de semaine. « J'adore Sergio Ramos mais nous sommes dans une très mauvaise situation financière, personne ne met l'argent et nous devons être réalistes, nous sommes tous très mal », prévenait le président du Real Madrid sur le plateau de l’émission El Chiringuito.

« Il n'a pas accepté de baisser son salaire cette saison, a ajouté le dirigeant. Je n'ai pas dit qu'il quitterait le club. Beaucoup de choses peuvent arriver. Nous pensons d'abord à terminer la saison et nous y réfléchirons ensuite à la fin de la saison. » En cas de départ libre, nos confrères affirment que Manchester United serait le club le mieux placé pour accueillir Sergio Ramos. Mais on parle aussi du Paris Saint-Germain qui, aux dernières nouvelles, attendait l’échec définitif des discussions entre le Real Madrid et son cadre pour se positionner.