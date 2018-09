PSG : Avec Jordan, Paris fait un dunk à 100 ME sur l'UEFA

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours à la recherche de nouveaux contrats pour développer sa marque et ses revenus, le PSG a frappé fort en sortant une collection complète, maillots et près de 100 autres produits, avec Jordan Brand.

Cette collaboration avec la marque du légendaire basketteur américain va apporter un tout autre public vers le football, le sportwear, et les équipements du PSG. Et 24 heures après la présentation du projet et du troisième maillot parisien, symbole de cette association, les premiers chiffres tombent. Ce sont des revenus de 200 ME annuels qui sont espérés, avec quasiment la moitié qui iront dans la poche du champion de France.

Autant dire que ce ne sera pas négligeable à l’heure de présenter les comptes de l’UEFA chaque saison, surtout que la provenance de ces fonds ne peut pas être sujette à discussion. Le succès est en tout cas déjà au rendez-vous puisque les premiers produits commercialisés, au nombre de 5000, sont partis en quelques minutes en prévente sur Internet, ce qui a même fait exploser le site concerné, en attendant une vente plus globale et très attendue dans les prochaines semaines.