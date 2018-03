PSG : Avant le Real, Henrique met une énorme pression sur l'arbitre

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Critiqué pour son manque de communication au Paris Saint-Germain, Antero Henrique est sorti du silence pour fustiger l'arbitrage avant le choc contre le Real Madrid.

Après sa défaite 1-3 au match aller à Madrid, le club de la capitale française jouera sa survie contre le Real en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mardi au Parc des Princes, le PSG devra sortir une partition plus que parfaite pour éliminer le double tenant du titre, et ce malgré le forfait de Neymar. L'importance de cette rencontre européenne pour la suite du projet francilien, vu qu'Unai Emery risque sa peau, Antero Henrique en a pleinement conscience. Et c'est donc pour cette raison que le directeur sportif parisien a parlé pour évoquer ce choc contre le Real de Zidane, mais aussi et surtout pour mettre la pression sur l'arbitrage...

« C’est l’événement que l’on espère tous. Et pas seulement pour le jeu. Tout le monde voulait ce match. C’est un événement très important pour Paris, pour la ville aussi. Ensemble on va le faire. Pas seulement les joueurs, le staff ou les supporters. Je veux tout le monde autour du PSG. On a lancé une campagne. C’est intéressant de voir la capacité de la ville à se mobiliser autour du PSG. L’arbitrage en Ligue des Champions ? Ce n’est pas seulement ce match, la saison dernière c’était la même chose lors de la défaite 1-6 à Barcelone, émaillée de plusieurs décisions défavorables. C’est une question importante : pourquoi cela arrive ? Pourquoi autant de fois ? Avant la rencontre, tout le monde disait : c’est le match de la saison. Alors on a besoin d’un des meilleurs arbitres. Là, avec l’Italien M. Rocchi, on a eu un arbitre de quarante-quatre ans, sans grande expérience. Mardi, on veut avoir un arbitrage d’un niveau exceptionnel puisque les deux équipes sont d’un niveau exceptionnel. Parler de respect est trop fort, je pense. Mais je me demande si les arbitres sont correctement préparés pour travailler au niveau actuel, qui est très élevé. Les gens parlent de beaucoup de choses, de nos capacités, mais au final qu’est-ce qui fait la différence ? Je constate que ça nous est arrivé deux fois… », a lancé, dans les colonnes de L'Equipe, Henrique, qui rentre pleinement dans son rôle pour défendre le PSG et mettre une pression maximale sur l'arbitrage.