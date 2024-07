Nico Williams poussé au PSG par Nike ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très en vue à l’Euro 2024, l’Espagnol Nico Williams a fait grimper sa cote de popularité. Pendant que des clubs européens tentent de le recruter, l’ailier de l’Athletic Bilbao est sollicité par son équipementier Nike qui le verrait bien signer au Paris Saint-Germain cet été.

Bien évidemment, Nico Williams n’était pas un inconnu avant l’Euro 2024. Il n’empêche que ses performances pendant le tournoi en Allemagne vont sûrement marquer un tournant dans sa carrière. Le champion d’Europe espagnol est maintenant considéré comme l’un des tout meilleurs ailiers. Ce n’est pas un hasard si son avenir fait partie des grands feuilletons de ce mercato estival. Le joueur de l’Athletic Bilbao est annoncé avec insistance au FC Barcelone, prêt à payer les 58 millions d’euros de sa clause libératoire.

La nouvelle star Nico Williams

Et ce mardi, The Athletic ajoutait le Paris Saint-Germain parmi ses possibles destinations. Une mauvaise nouvelle pour le club basque qui s’agace de voir le nom de Nico Williams dans les médias. En revanche, Nike commence déjà à se frotter les mains. Selon les informations de Marca, l’équipementier de l’international espagnol veut l’inclure parmi ses têtes d’affiche avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior et le Norvégien Erling Haaland. Le frère d’Iñaki Williams sera donc davantage exposé par son sponsor.

Nico Williams au PSG, c'est du sérieux ! https://t.co/dcxUAYwFGM — Foot01.com (@Foot01_com) July 23, 2024

Mais pour davantage d’efficacité, la marque à la virgule serait ravie de voir Nico Williams porter le maillot du FC Barcelone ou du Paris Saint-Germain, deux clubs partenaires de la société américaine. Ce n’est effectivement pas le cas de l’Athletic Bilbao, équipé par la marque Castore. A noter que Nike aurait tout de même une préférence pour le champion de France. La raison est simple, à travers le club francilien, Nike a « perdu » Kylian Mbappé. En termes d’image, Nico Williams serait donc un bon successeur après le départ du Français au Real Madrid.