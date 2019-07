PSG : Aucune offre pour Pépé, Lille insiste...

Dans : PSG, Mercato, LOSC, Foot Europeen.

Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire, Nicolas Pépé prépare son transfert estival.

Suite à une saison dernière extraordinaire, avec 22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1, Nicolas Pépé fait figure d’attraction sur le marché des transferts. Courtisé par de grands clubs européens, le joueur de 24 ans est notamment la priorité de Liverpool durant ce mercato d’été. Ces dernières semaines, le vainqueur de la Ligue des Champions a entamé des discussions concrètes avec l’attaquant des Dogues. Une information confirmée par Gérard Lopez en personne.

« Pépé pisté par Liverpool ? Il y a eu des discussions avec le joueur et les agents, pas avec nous. Liverpool a des joueurs à ces postes-là. Je ne suis pas particulièrement axé sur Liverpool. Nico est un joueur assez particulier. Tout dépend de la volonté de Nico, de la volonté de l’acheteur, du discours de l’entraîneur. On avait deux offres avant la CAN, on verra après la CAN. Ce n’est pas le LOSC qui discute tout seul. C’est un choix de carrière primordial. Dans sa tête il se passe des choses. Le marché est ce qu’il est. Dans une interview, j’avais dit de 40 à 80 millions. On verra où on va tomber. C’est sûr que ce sera un transfert important. Il faut aussi que ce soit un transfert sportivement qui soit bon pour le joueur. Une offre du PSG ? Pas que je sache ! », a avoué, sur les ondes de RMC, le président du LOSC, qui révèle donc que Paris n’est pas vraiment intéressé par Pépé, alors que l’Ivoirien rêve du PSG...