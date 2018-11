PSG : Au Parc, la Bip-Bip ne fera pas long feu rigole Ménès

Dans : PSG, LOSC, Ligue 1.

Avant de retrouver Naples en Ligue des Champions la semaine prochaine, le Paris Saint-Germain sera opposé à son dauphin en championnat.

Vendredi soir, les Parisiens recevront un LOSC en pleine forme. Pour commencer, les Dogues restent sur quatre victoires consécutives en Ligue 1. Et l’entraîneur Christophe Galtier a laissé ses titulaires au repos lors du match de Coupe de la Ligue perdu à Strasbourg (2-0) mardi. « C’est un choc, le premier contre le deuxième, c’est une grosse équipe, mais on a essayé de bien préparer ce match avec des cadres au repos », a annoncé Nicolas Pépé, l’attaquant le plus dangereux de la fameuse « Bip-Bip ». Pas de quoi inquiéter Pierre Ménès, persuadé que Lille explosera comme les autres.

« Lille vainqueur à Paris ? Certainement pas, a exclu le consultant contacté par La Voix du Nord. Non, j’ai bien peur que les Lillois tombent sur une équipe du PSG très concentrée et très motivée, puisqu’en pleine préparation de sa rencontre de Ligue des Champions à Naples, mardi. Alors oui, les Lillois peuvent lui poser des problèmes, en contre et dans la première heure de jeu. Parce qu’après, toutes les équipes de Ligue 1 explosent. Mais pour moi, l’issue de la rencontre ne fait pas trop de doute. » Les Lillois vont-ils eux aussi payer le tarif de la capitale ?