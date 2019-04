PSG : Au moins c'est clair, Ander Herrera ira où il sera le mieux payé

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

A chaque jour sa tendance dans le dossier Ander Herrera, mais à désormais moins de deux mois de la fin de la saison, Manchester United a clairement du mal à suivre le rythme imposé par le Paris Saint-Germain dans les négociations.

Ce lundi, The Mirror annonce en effet que, malgré le forcing et les belles paroles d’Ole Gunnar Solskjaer, aucune offre satisfaisante n’est tombée aux yeux du clan de l’Espagnol. Ce dernier arrive en fin de contrat, et a déjà reçu une belle offre de la part du PSG, qui rêve d’en faire l’un de ses joueurs majeurs du milieu de terrain la saison prochaine. A 29 ans, l’ancien de Bilbao profite en tout cas parfaitement de sa position de joueur libre pour faire grimper les enchères, et selon le journal anglais, son entourage n’hésite pas à chauffer les dirigeants des deux clubs pour avoir la meilleure offre.

Seule certitude, en cas d’offre proche entre les deux clubs, Ander Herrera devrait rester à Manchester United, où il s’est imposé et où sa famille s’est installée. Mais l’Espagnol traversera sans nul doute la Manche si Paris se montre le plus convaincant dans ses propositions. Un point sur lequel le club de la capitale française peut avoir gain de cause, le Mirror citant un membre de Manchester United pour qui le salaire XXL donné à Alexis Sanchez pour un rendement décevant a calmé le Board sur les offres salariales démesurées.