PSG : Au coeur des rumeurs, Pochettino prend la parole

Dans : PSG.

Au cours d'un entretien pour le site officiel du club, Mauricio Pochettino a évoqué son envie de réussir au PSG. Des propos qui s'opposent aux différentes rumeurs de départ qui circulent depuis quelques jours.

L'intersaison estivale s'annonce comme l'une des plus mouvementée des dix dernières années. L'avenir de nombreux très gros joueurs reste en suspens : Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Sergio Ramos... Pourtant, ce sont bel et bien les entraîneurs qui animent l'actualité footballistique des derniers jours. Un incroyable jeu des chaises musicales frappe actuellement l'Europe. Antonio Conte, fraîchement champion avec l'Inter, a officiellement mis fin à sa collaboration avec le club italien. Même chose pour Zinédine Zidane avec le Real Madrid. Andréa Pirlo sera lui remplacé par Massimiliano Allegri du côté de Turin. Mais en France, c'est une bombe qui vient de secouer le PSG : à peine quelques mois après son arrivée, Mauricio Pochettino souhaiterait quitter le club pour retourner à Tottenham. Dans un entretien accordé au site officiel du club, Mauricio Pochettino est revenu sur son adaptation, sa relation avec les joueurs et a fait un bilan de ses premiers mois. Mais alors que la presse du monde entier évoque un départ, il n'a pourtant pas hésité à se projeter sur la saison prochaine avec Paris.

Pochettino tourné vers l'avenir

« Je suis content de la façon dont les joueurs se sont adaptés aux changements. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps. Mais je pense que toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, vous êtes obligés de penser que la perfection est accessible et que gagner est la seule option. Et pour un club comme le nôtre, il s'agit de gagner, gagner et gagner. Et revenir gagner. Cela demande une grande dépense d'énergie et de toujours avoir la certitude que la priorité c’est d'être professionnel et que les difficultés ou les obstacles sont toujours surmontables. Et c’est mon défi, d'imposer cette idée ici » a expliqué l'Argentin. Des propos qui ne laissent que très peu de doute sur l'intention du technicien de continuer au PSG pour y installer son style. Alors simple coup de com' ou réelle conviction ? L'avenir nous le dira. Du côté des dirigeants parisiens en tout cas, on reste très confiants concernant le cas Pochettino.