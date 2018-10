PSG : Mbappé ou Neymar ? Betrand Latour a choisi le meilleur !

Dans : PSG, Ligue 1.

Qui est le plus fort entre Kylian Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain ? Bertrand Latour explique pourquoi il a tranché en faveur du Brésilien.

Ce dimanche soir, lors du Classique de la Ligue 1 entre Marseille et Paris, Kylian Mbappé et Neymar formeront le duo offensif du club de la capitale en l'absence d'Edinson Cavani. Mais entre ces deux joueurs-là, lequel est le plus important pour le groupe de Thomas Tuchel ? Alors que Jérôme Alonzo pense que le champion du monde est déjà le meilleur joueur du PSG, vu qu'il rend les autres meilleurs et qu'il dispose d'une bonne relation avec le public francilien, Bertrand Latour, lui, n'est pas du même avis, vu qu'il estime que le joueur le plus cher au monde, recruté pour 222 ME en 2017 par le PSG, reste, pour le moment, supérieur à son coéquipier français.

« Mbappé n'est pas encore le meilleur joueur du PSG. Le match se joue forcément avec Neymar. Face à lui, il a un joueur plus complet. Neymar est capable de marquer, beaucoup, de faire marquer, et il a également une emprise sur son équipe qui me semble supérieure à celle de Mbappé, qui est un jeune joueur en devenir, qui a déjà gagné des titres, qui est performant, mais qui a un joueur au-dessus de lui à Paris. Neymar fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Neymar est plus efficace que Mbappé, qui a encore un peu de déchet dans son jeu. Il a des gestes superflus parfois. Ney fait aussi de meilleures passes, c'est un créateur du jeu du PSG, là où Mbappé est davantage dans la finition ou dans la percussion. Enfin, Neymar tire aussi bien les coups de pied arrêtés. Donc Neymar a une palette plus complète : il peut dribbler, passer et marquer. Mbappé n'a que 19 ans, et il a encore cette marge de progression qui va faire de lui le meilleur joueur au monde dans les dix prochaines années », a lancé, sur L'Equipe, le consultant, qui estime donc que l'actuel meilleur buteur du championnat de France, avec neuf buts en six matchs, reste dans l'ombre de Neymar au PSG. À lui de prouver le contraire sur la pelouse du Vélodrome contre l'OM...