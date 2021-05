PSG : Pochettino veut partir, Paris sous le choc !

Dans : PSG.

Six mois et puis s’en va ? Au PSG depuis le mois de janvier, Mauricio Pochettino aimerait (déjà) retrouver la Premier League.

Le mercato du Paris Saint-Germain promettait d’être chaud, il risque finalement d’être bouillant. Outre le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, voici que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi doivent, à la surprise générale, gérer l’avenir… de Mauricio Pochettino. Tandis que le bruit courrait ce vendredi matin en Angleterre, la confirmation de TF1 est tombée : l’entraîneur du Paris SG a exprimé le souhait de quitter la capitale française, six mois seulement après son arrivée en janvier 2021. Sur son compte Twitter, le journaliste de Téléfoot, Julien Maynard, a apporté un complément d’information.

Il veut revenir à Tottenham

« Comme avancé par plusieurs médias anglais, Mauricio Pochettino s’est entretenu avec Daniel Levy, le Pdt de Tottenham. L’entraîneur argentin (déçu par certains fonctionnements au PSG) aimerait retrouver le banc des Spurs, mais pour l’instant Paris ne compte pas le laisser partir » explique l’insider de TF1, pour qui Mauricio Pochettino a fait part à ses dirigeants de son intention de revenir sur le banc de Tottenham. Une information confirmée par The Athletic, qui affirme de son côté que Mauricio Pochettino devra faire le choix audacieux de démissionner du Paris Saint-Germain s’il souhaite retrouver à tout prix le banc de Tottenham. Demi-finaliste de la Ligue des Champions et vainqueur de la Coupe de France, le PSG a échoué dans sa quête du titre de champion de France cette saison, raflé par le LOSC. Un échec terrible pour Mauricio Pochettino, prêt à jeter l’éponge de manière prématurée. Une information qui ne manquera pas de soulever les problèmes institutionnels et organisationnels du Paris SG, soulevés après le passage de chaque entraîneur. Unai Emery et Thomas Tuchel, qui brillent à Villarreal et à Chelsea après avoir morflé à Paris, peuvent en témoigner.