PSG : Atal est une parle rare, Paris doit foncer

En juin prochain, Thomas Meunier sera en fin de contrat. Et pour l’heure, le Paris Saint-Germain n’est pas passé à l’action pour prolonger son international belge…

L’objectif de Leonardo est peut-être de trouver un joueur d’un niveau supérieur dans le couloir droit de la défense parisienne lors du prochain mercato estival. Du côté des supporters, on aimerait beaucoup voir débarquer Youcef Atal, la pépite algérienne de l’OGC Nice, auteur d’une saison XXL en 2018-2019 et d’une excellente CAN cet été. Assurément, le Paris Saint-Germain ne se tromperait pas en misant sur Youcef Atal selon Liazid Sandjak, ancien international algérien, lequel a évoqué le sujet pour DZ Foot.

« Moi, je pars du principe que les latéraux sont très recherchés aujourd’hui. Que ça soit les latéraux gauches ou latéraux droits. Chez tout le monde, on attend LE joueur. Lui, il peut en faire partie. Quand vous voyez Ferland Mendy, que Zidane est allé chercher et qui vient d’Amiens, et après avoir fait une année à l’OL et qui se trouve dans un club tel comme le Real Madrid, cela montre que ce sont des profils très prisés. Et lorsqu’on sait le potentiel qu’a Atal, il pourrait certainement jouer à Paris et même n’importe où d’ailleurs. Lui – et il me l’a confirmé quand il a fait la CAN-, il n’a peur de rien. Il est capable d’apporter beaucoup et il a tout ce qu’il faut, technique, physique, bon défensivement ou offensivement. Le mental en plus, qui est important dans le football. Il faut simplement lui donner sa chance. Et je pense que les grands clubs sont sur lui » a confié l’ancien milieu du PSG (77 matchs), pour qui le club de la capitale a tout intérêt à vite se positionner sur Youcef Atal.