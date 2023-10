PSG ‍: Asensio revient pour faire trembler Dembélé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Eloigné des terrains depuis sa blessure contre Lyon lors de la quatrième journée de Ligue 1, Marco Asensio devrait effectuer son retour après la trêve internationale. Et certains attaquants du PSG peuvent commencer à trembler.

Auteur de deux buts et une passe décisive en Ligue 1 depuis le début de la saison, Marco Asensio était la bonne surprise du Paris Saint-Germain avant sa blessure contractée avec la sélection espagnole en septembre. Parfois utilisé sur un couloir, l’international espagnol a également dépanné avec succès à la pointe de l’attaque avant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani soient opérationnels. Après la trêve internationale, le PSG accueillera Strasbourg au Parc des Princes et pour cette rencontre, l’ancien joker du Real Madrid pourrait être disponible. Dans son édition du jour, le journal AS fait d’ailleurs un focus sur Marco Asensio.

Et le média espagnol estime que le grand défi de l’attaquant parisien est de convaincre de nouveau Luis Enrique de lui faire une place dans le onze de départ au profit de Kolo Muani, Ramos ou Dembélé alors que Barcola a également pointé le bout de son nez au cours des dernières semaines. Contre toute attente, le joueur qui pourrait se retrouver en grand danger face au retour de Marco Asensio pourrait se nommer Ousmane Dembélé. Il faut dire que depuis sa signature au PSG en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros, l’international tricolore n’est jamais sorti du onze de départ.

Asensio revient, Dembélé en grand danger ?

Problème : il peine à être décisif. Face à Rennes dimanche soir, il a offert sa première passe décisive de la saison à Vitinha. Mais l’ex-attaquant du Barça est en manque criant de confiance, il n’a toujours pas marqué et sur les derniers matchs, il fait peu de différences. A l’instar de Mbappé ou de Kolo Muani, il a traversé le match de Newcastle comme un fantôme sans jamais créer de différences. Avec le retour à la compétition de Marco Asensio, un joueur moins fantasque mais autrement plus efficace devant les buts, Ousmane Dembélé peut sérieusement commencer à trembler. La trêve internationale avec la France peut lui permettre de retrouver de la confiance. A condition de jouer et d’être bon contre les Pays-Bas et/ou l’Ecosse avec les Bleus.