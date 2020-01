PSG : Le Qatar n'est pas prêt, le Real dit adios à Mbappé

Dans : PSG.

Encore et toujours très bon sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé reste bien entendu dans le viseur du Real Madrid en vue de l’été prochain.

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé tourne à plein régime. Auteur de dix buts et de trois passes décisives lors de ses huit derniers matchs avec le club de la capitale, le champion du monde continue de survoler les débats. Alors qu’il représente l’avenir du football européen, l’attaquant de 21 ans ne sait pas encore où il sera la saison prochaine. Dans tous les cas, et malgré la volonté de Leonardo, Mbappé ne souhaite pas entendre parler d’une prolongation à Paris, pour l’instant. « Ce n'est pas le moment de parler d’une prolongation. C'est le moment de jouer au football », avait-il lancé après la victoire du PSG contre l’ASSE en Coupe de la Ligue mercredi (6-1). Une déclaration probablement appréciée par Florentino Pérez, qui rêve de recruter Mbappé au Real.

Rashford en plan B derrière Mbappé

Cela n'empêche pas la Maison Blanche d'être lucide, et de reconnaitre qu'il sera quasiment impossible de faire plier le PSG et les actionnaires qataris pour le transfert de leur superstar française. En effet, selon Diariogol, la troupe de Zidane a compris que l'opération n'était pas réalisable pour 2020 et aurait décidé de reporter son intérêt sur Marcus Rashford. Auteur de 17 buts en 29 matchs cette saison, l'international anglais est en train de franchir un cap avec Manchester United. À 22 ans, il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs attaquants au monde. Mais dans ce dossier, le Real devra notamment faire avec la concurrence du… FC Barcelone, qui pense à Rashford pour remplacer Luis Suárez. Autant dire que les Merengue n’auront plus l’esprit accaparé par Mbappé. Au grand bonheur du PSG !