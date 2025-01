PSG ‍: Asensio est coincé, un dirigeant lui explique la situation

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Loin dans la hiérarchie établie par Luis Enrique, Marco Asensio n’est pas retenu par le Paris Saint-Germain cet hiver. Le milieu offensif intéresse notamment Aston Villa dont le directeur sportif Monchi a tenté de le convaincre à travers une déclaration sur une radio espagnole.

Marco Asensio devait bien s’en douter. Mercredi soir, le milieu offensif du Paris Saint-Germain n’est pas entré en jeu. L’international espagnol a passé l’intégralité du match de Ligue des Champions à Stuttgart (victoire 1-4) sur le banc des remplaçants. C’est devenu une habitude pour l’ancien joueur du Real Madrid qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. L’entraîneur parisien, qui l’a longtemps considéré comme une solution crédible au poste de faux numéro 9, l’a relégué loin dans sa hiérarchie.

👤 💰 ¿Qué NOMBRES valora el Aston Villa de 'Monchi' tras la salida de Jhon Durán?



🇵🇹 💎 "¿Joao Félix? Ha sido un objeto de deseo de Emery, que es un especialista en recuperar jugadores"



😅 "También guardaremos una parte para cumplir con el 'Fair Play'" pic.twitter.com/HCK6lKpAtM — El Larguero (@ellarguero) January 31, 2025

Marco Asensio devrait donc quitter le Paris Saint-Germain pour l’un de ses courtisans annoncés. Parmi eux, Aston Villa affiche clairement ses intentions. Son directeur sportif Monchi a en effet expliqué à l’indésirable parisien quelle était sa meilleure option cet hiver. « C'est un cas similaire à celui de João Félix, il y a aussi une relation amoureuse importante, a comparé le dirigeant espagnol interrogé par la Cadena SER. Un peu avant mon arrivée, Aston Villa avait tenté de le recruter et il était proche de venir, mais il a finalement été au PSG. C'est un joueur qu'Unai Emery a toujours eu dans son viseur parce qu'il croit en ses qualités. »

Monchi lui déconseille Arsenal

« Si Marco Asensio peut signer à Arsenal ? Je ne sais pas. Arsenal a de bons joueurs à son poste. Je crois qu'ils ont des alternatives. Je crois qu'Arsenal cherche plutôt un attaquant de pointe à cause des blessures qu'ils ont eues. Et celui qui joue en pointe à Arsenal n'est pas vraiment un avant-centre (Kai Havertz). Mais je ne sais pas ce que va faire Arsenal. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment Marco Asensio ne joue pas. Luis Enrique ne compte pas sur lui et s'il vient ici, il aura sa chance », a promis Monchi pour tenter de convaincre son compatriote.