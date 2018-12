PSG : Areola refuse de prolonger, le responsable est trouvé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En alternance avec Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain cette saison, Alphonse Areola devait initialement prolonger son bail avec le club de la capitale.

Mais ces dernières semaines, les choses ont changé pour l’international français, lequel sera libre de tout contrat en juin prochain. Effectivement selon Paris-United, le champion du monde 2018 n’est plus totalement enclin à se réengager avec le PSG. Un homme est principalement responsable de cela : le directeur sportif Antero Henrique, qui aurait notamment signifié à l’agent d’Alphonse Areola que le Paris Saint-Germain était à la recherche d’un nouveau gardien pour la saison prochaine.

« En fin de contrat en juin prochain, le portier du PSG devrait toucher un salaire d’environ 5 ME. Ça, c’était avant que le directeur sportif parisien signifie à l’agent du joueur que le PSG était à la recherche d’un gardien pour la saison prochaine. Initialement enclin à prolonger son contrat dans son club formateur, Areola souhaite obtenir la pleine confiance de ses dirigeants. Si Nasser Al-Khelaïfi n’a lui jamais souhaité se séparer du Français, ce n’est pas le cas d’Antero Henrique qui désirait son départ l’été dernier » explique Paris-United, pour qui le départ d’Alphonse Areola est donc totalement envisageable désormais. Et tout cela alors que Thomas Tuchel et Gianluigi Buffon adorent l’ancien gardien du Racing Club de Lens, et ne souhaitent pas son départ. Cette histoire ne devrait pas aider Antero Henrique à faire remonter sa cote de popularité dans la capitale française…