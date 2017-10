PSG : Areola ne plaisante pas avec son avenir à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Redevenu performant dans les buts du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola fait l’objet de quelques rumeurs concernant son avenir.

Sollicité par ses dirigeants, le gardien de 24 ans aurait dans un premier temps refusé de prolonger son contrat qui expire en 2019. La raison ? D’un côté, France Football affirme que le troisième portier de l’équipe de France a été vexé par ses supérieurs, qui cherchaient un dernier rempart au mercato estival. De l’autre, la radio RMC explique que l’ancien Lensois réclame un salaire à la hauteur de son statut au PSG. De quoi agacer Areola qui a répondu sur Twitter.

« Je suis actuellement concerné par deux matchs très importants avec l'équipe de France, a publié le gardien tricolore. Les rumeurs sur mon avenir sont totalement infondées même si je comprends que les médias doivent raconter ou écrire certaines histoires et que le Paris Saint-Germain suscite beaucoup d'attention. Je tiens à dire que je suis attaché au club qui a l'ambition de tout gagner, à la ville de Paris, et que je suis très concentré sur ma saison. Tout ce qui se dit sur moi est faux ! Nous parlerons de mon avenir en temps et en heure en interne avec le club. » En tout cas, une prolongation ne semble pas d’actualité.