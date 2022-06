PSG : Après Vitinha, Campos à fond sur un autre crack portugais !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG fait beaucoup parler en ce début de mercato estival. Luis Campos est sur tous les fronts et n'est pas insensible aux charmes d'un nouveau crack portugais : Diego Moreira.

Depuis son arrivée au PSG en tant que conseiller sportif, Luis Campos travaille d'arrache-pied pour renforcer le club de la capitale. Les chantiers sont nombreux au PSG et le principal apparaît être au milieu de terrain. Si l'arrivée de Vitinha pour 40 millions d'euros en provenance du FC Porto ne fait plus guère de doutes, Luis Campos ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Beaucoup de profils sont étudiés, parmi lesquels Paul Pogba, Frenkie de Jong ou encore Seko Fofana. Mais le dirigeant portugais aime travailler dans l'ombre et garder ses cartes secrètes. Selon A Bola, Campos vise un autre crack portugais après Vitinha pour renforcer l'attaque du PSG : Diego Moreira.

Cap sur le Portugal pour le PSG lors du mercato

Le média portugais indique en effet que le PSG craque pour le jeune Lusitanien de 17 ans. Moreira est considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération. La saison passée, il a éclaboussé de son talent la Youth League, remportée avec le Benfica. Un Benfica qui sent la menace du PSG de plus en plus importante et qui devrait proposer dans les prochains jours une nouvelle proposition de contrat lucrative au Belgo-Portugais, assortie d'un salaire plus conséquent. Nul doute qu'une place en équipe première lui sera également promise. En fin de contrat en 2024, Diego Moreira n'a pas fini de faire parler cet été. Luis Campos rode malgré le prix élevé que Benfica demande pour le natif de Liège. L'écurie portugaise ne cédera pas pour moins de 20 millions d'euros. Un prix largement dans les cordes du PSG, qui souhaite redonner un nouveau souffle à son projet cet été. Tout porte à croire que les fans et les observateurs du PSG ne sont pas au bout de leurs surprises, alors que le club de la capitale n'a toujours pas communiqué sur l'identité de son futur coach. Christophe Galtier fait figure d'immense favori même si Doha n'a pas perdu espoir de convaincre Zinedine Zidane de prendre les rênes du PSG...