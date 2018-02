Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain va désormais trembler en attendant le verdict du staff médical concernant Neymar, sorti sur une civière dimanche soir lors du match contre l'OM et souffrant visiblement énormément de la cheville. Et si certains estiment que le PSG a un effectif suffisant pour pouvoir se passer quelques matches de Neymar, et même celui contre le Real Madrid, Dave Appadoo est lui nettement plus préoccupé. Car pour le journaliste de France-Football, le grand rendez-vous du Paris SG et de Neymar c'est le 6 mars contre le Real Madrid, et pas ces deux matches face à Marseille.

« Tout est désormais scruté par rapport à ce match retour face au Real Madrid le 6 mars. Et ce qui est vrai pour les autres joueurs du PSG, ça l’est 10 fois plus encore pour Neymar. Tu peux perdre contre l’OM dimanche soir ou le match de Coupe de France, mais la saison se joue sur le match du 6 mars, pas sur ces deux matches-là. La blessure du meilleur joueur du Paris Saint-Germain et du joueur le plus cher de l’histoire ça devient un problème, ça va jeter une ombre immense sur la victoire face à l’OM », a reconnu Dave Appadoo, visiblement persuadé que sans Neymar le Paris Saint-Germain ne pourra pas s'en sortir face au Real Madrid.