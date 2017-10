PSG : Le PSG prêt à larguer la piste Mourinho pour s'offrir Antonio Conte !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Très fragilisé par sa première saison à la tête du Paris Saint-Germain où il n’a pas fait mieux que son prédécesseur, Unai Emery possède néanmoins toujours la confiance de ses dirigeants. Cette saison, avec le recrutement effectué, le technicien espagnol joue gros, car si Paris ne termine pas champion et n’atteint pas les demi-finales de la Ligue des Champions au minimum, il pourrait tout simplement prendre la porte. Les rumeurs sur son futur remplaçant bruissent déjà, et José Mourinho ne s’est pas gêné pour les propager et les lancer, expliquant son grand intérêt pour le projet parisien. Toutefois, c’est un autre nom qui ressort dans la presse italienne.

Il s’agit d’Antonio Conte, l’actuel coach de Chelsea qui serait en très grand froid avec ses dirigeants depuis l’été dernier. La manière dont il a viré Diego Costa, le rendant difficilement vendable avec une mise à l’écart spectaculaire, ses critiques sur le marché des transferts réalisé par ses supérieurs, et les résultats décevants en Premier League, ont jeté un gros froid sur son avenir, malgré sa récente prolongation. Selon TMW, l’entraineur italien est tout en haut d’une liste de possibles successeurs à Unai Emery. Le média italien affirme même que des premières discussions pourraient avoir lieu le mois prochain pendant la trêve internationale, histoire de tâter le terrain au sujet d’une future collaboration.