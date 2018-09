PSG : Antero Henrique viré en fin de saison ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel rêvait de Guerreiro, Boateng et Wendell, il aura eu Kehrer et Bernat. A part la provenance allemande, le niveau des joueurs n’est pas, à l’heure actuelle, comparable.

Autant dire que Paris n’effraye pas grand-monde avec ce mercato, et que les critiques pourraient vite tomber contre Antero Henrique. Car si ce dernier a réussi à bien vendre cet été, récoltant un montant record pour le club de plus de 100 ME, ses achats laissent circonspects. Même en interne, le côté intouchable du Portugais après ses prouesses de l’été dernier est remis en cause.

Selon Le Parisien, « son départ à la fin de la saison devient une hypothèse plausible ». De nombreux agents estiment que l’ancien du FC Porto payera directement une saison ratée, comme ce fut le cas avant lui d’un certain Patrick Kluivert. Et ce premier été passé avec Thomas Tuchel ne devrait pas aider à sauver sa peau, les relations internes entre les deux hommes étant particulièrement tendues. L’Allemand a refusé plusieurs pistes proposées, et a par exemple demandé expressément au Portugais de trouver un nouveau point de chute à Giovani Lo Celso, à sa grande surprise. L'absence de recrutement d'un milieu défensif ne plait pas non plus à Tuchel, qui ne semble pas faire confiance à Lassana Diarra non plus. Des choix forts d’un côté comme de l’autre, et qui seront certainement discutés chaudement en fin de saison, en fonction des résultats.