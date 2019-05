PSG : Antero Henrique annule une réunion et file d'urgence au Qatar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Des rumeurs circulent sur l'avenir d'Antero Henrique au Paris Saint-Germain, surtout depuis que l'on sait que Leonardo va quitter le Milan AC. Mais cette fois ce n'est pas une rumeur qui concerne le directeur sportif du PSG, car c'est officiel, Antero Henrique a prévenu les organisateurs d'un séminaire qui a lieu mardi à Monaco lors de la convention des clubs professionnels français qu'il ne pourrait pas participer à une table-ronde où le Portugais devait intervenir. Et si Antero Henrique s'est décommandé c'est pour une urgence.

Selon France-Football, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a été prié de venir de toute urgence à Doha où Nasser Al-Khelaifi et Victoriano Melero, le très influent secrétaire général du Paris SG sont déjà présents. Et cela ne sera pas pour parler du mercato, mais plutôt d'une refonte totale de l'organisation du club de la capitale, l'Emir du Qatar ayant bien compris que les choses ne pouvaient pas continuer comme cela au Paris Saint-Germain. Antero Henrique va donc rapidement savoir à quoi s'en tenir, tout cela alors que l'ombre de Leonardo plane de plus en plus sur le PSG. Décidément, avec le Paris Saint-Germain on ne s'ennuie jamais.