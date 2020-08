PSG : Ancelotti viré, l’erreur de la décennie au Qatar !

Dans : PSG.

Malgré ses victoires contre Lyon et Saint-Etienne et sa qualification pour le Final 8 de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel ne fait pas totalement l’unanimité au PSG.

Les difficultés entrevues contre l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue ont accentué les doutes de certains observateurs au sujet de l’entraîneur allemand. Incapable de donner un véritable style à son équipe, l’ancien manager du Borussia Dortmund est sujet à de nombreuses critiques. Sans surprise, il sera attendu au tournant à Lisbonne dès le 12 août à l’occasion du choc contre l’Atalanta Bergame. En cas de défaite, nul doute que son départ sera réclamé par une majorité des supporters parisiens. Et peut-être également par certains anciens joueurs dont Luis Fernandez. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, l’ancien coach du PSG n’a pas directement visé Thomas Tuchel.

Il a toutefois regretté très fort le départ de Carlo Ancelotti, limogé en 2013 par le Qatar. « Depuis l’arrivée des Qataris, certaines situations n’ont peut-être pas été bien gérées : comment a-t-on pu laisser partir Carlo Ancelotti ? » s’est interrogé le consultant de BeInSports, avant d’évoquer les chances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison. « Toutes les conditions sont réunies pour faire quelque chose de grand » estime-t-il. « On me reproche d’être critique avec ce club, mais je l’aime trop. Je lui dois ce que je suis. J’ai commis des erreurs, mais je n’ai jamais triché. Je lui suis redevable, et c’est pour ça que je suis revenu plusieurs fois » a-t-il par ailleurs ajouté. Sans aucun doute, Luis Fernandez sera le premier supporter du Paris Saint-Germain mercredi soir à l’occasion du match tant attendu face à l’Atalanta Bergame.