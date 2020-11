PSG : Allegri arrive à Paris avec deux exigences

Dans : PSG.

Au moment même où Thomas Tuchel se retrouve sur un siège éjectable au Paris Saint-Germain, plusieurs noms d’entraîneurs circulent autour du Parc des Princes…

Depuis la défaite contre Leipzig en Ligue des Champions cette semaine (1-2), l’entraîneur allemand est vraiment en danger dans le club de la capitale française. Entre sa communication hasardeuse, ses choix tactiques étonnants et les résultats décevants, Tuchel n’est plus vraiment en odeur de sainteté à Paris. Même s’il n’est pas sur le départ à court terme, vu que le Qatar le soutient encore un peu et que son licenciement coûterait 10 millions d’euros, l’ancien coach de Dortmund ne fera probablement pas long feu au PSG. Et sa succession se prépare déjà dans les coulisses, où Leonardo veut faire la peau à TT. D’après les informations de Parisfans, Massimiliano Allegri et Thiago Motta sont les dossiers chauds du moment à Paris. Mais ces deux pistes ne pourraient en faire qu’une.

Car l’ancien milieu de terrain du PSG est prêt à revenir dès que possible à Paris, que ce soit en tant que numéro un ou en tant que coach adjoint. Un rôle qu’il serait prêt à occuper aux côtés d’Allegri. En tout cas, la priorité de Leonardo va clairement envers l’ancien entraîneur de la Juventus. Tenté par le challenge francilien Allegri est prêt à dire oui, sous certaines conditions : « Allegri veut certaines garanties. Notamment le fait d’avoir du temps pour mettre sa philosophie en place. Mais aussi un recrutement en janvier et l’été prochain. L’ancien coach turinois aimerait notamment une amélioration du milieu de terrain ». Du temps et des recrues, des désirs qui ne surprennent pas, surtout que les cadres du vestiaire, tels que Neymar, Mbappé, Navas ou Marquinhos, auraient validé la possible arrivée d’Allegri.