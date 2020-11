PSG : Thiago Motta entraineur, Neymar dit oui, le Qatar le calme

Dans : PSG.

Une défaite à Leipzig au coeur de la phase de poule de Ligue des Champions, et Thomas Tuchel voit déjà le nom de ses successeurs au PSG débarquer sur la place publique.

Pourtant, après le revers de son équipe en Allemagne, l’entraineur du PSG a été interrogé sur sa situation, et a clairement expliqué qu’il ne se sentait pas du tout en danger, et que tous les bruits sur son remplacement prématuré étaient infondés. Pas de quoi freiner les rumeurs, alors que les noms de Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri reviennent en boucle pour s’asseoir sur le banc de touche parisien dans les semaines à venir. Mais Leonardo a une autre idée, qui plait déjà beaucoup à certains membres du vestiaire. Comme le révèle le journaliste Francesc Aguilar du Mundo Deportivo, l’idée de donner sa chance à Thiago Motta fait son chemin.

Comme les autres techniciens cités, l’ancien milieu de terrain du PSG est libre de tout contrat, pour la simple et bonne raison qu’il n’a pas encore entrainé bien longtemps au plus haut niveau. Il n'a connu qu'une expérience en pro, avec un limogeage rapide de la Genoa. Neymar aurait déjà approuvé cette possibilité, ainsi que plusieurs joueurs comme Rafinha, deux joueurs qui ont, comme l’italo-brésilien, fait le chemin entre Barcelone et Paris dans leur carrière. Néanmoins, si l’idée a logiquement des supporters au PSG, ce n’est pas du tout l’emballement dans les hautes sphères. Selon le journaliste catalan, l’idée de donner sa chance à Thiago Motta n’est pas du tout envisagée au Qatar, où le manque d’expérience de l’ancien métronome du Paris SG est pointé du doigt. Un argument qui peut compter et qui dessert forcément Motta par rapport à Pochettino et Allegri.