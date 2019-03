PSG : Allan ou Ndombele ? Le choix est vite fait au mercato

Dans : PSG, Ligue 1, OL, Mercato.

Malgré le recrutement de Leandro Paredes l’hiver dernier, le Paris Saint-Germain devrait tenter de recruter un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato. Et ces dernières semaines, deux noms reviennent avec insistance : Allan et Tanguy Ndombele. Deux joueurs aux profils pourtant bien différents, le Lyonnais étant davantage un relayeur que le Brésilien, pur milieu défensif très rugueux. Alors, sur qui va s’arrêter le choix des dirigeants franciliens ? Il est trop tôt pour le dire. Mais selon Dominique Sévérac, Paris doit foncer sur Allan !

« Ndombele, ce n’est pas une question de niveau, il a le potentiel pour jouer au PSG, mais je vais citer des joueurs moins forts comme Cabaye, Stambouli, Krychowiak, ils ont eu des problèmes de vestiaire, de moqueries… Quand vous n’êtes pas un top player et très bon tout de suite, ça peut très mal se passer. Ndombele, passant de Lyon à Paris, peut être impressionné, et mettre un à deux mois pour s’adapter. Allan, il a la culture du grand club au Napoli, il a joué la Ligue des Champions, les Neymar et compagnie le connaissent. Pour lui, l’adaptation serait plus facile » a confié le journaliste du Parisien, persuadé que le profil d’Allan colle parfaitement aux besoins du PSG. Un avis qui se défend…