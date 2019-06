PSG : Allan ne viendra pas, Leonardo lui a claqué la porte au nez

Dans : PSG, Mercato.

Quelques mois après l’échec de l’hiver dernier, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge pour Allan (28 ans).

Et cette fois, la porte semblait ouverte pour l’ancien directeur sportif Antero Henrique, que l’on annonçait proche de finaliser ce transfert. Mais ça, c’était avant son licenciement au profit de Leonardo. Depuis, la piste s’est considérablement refroidie, d’où la récente déclaration du milieu défensif. « Un transfert à Paris après la Copa America ? Non, absolument pas. Je vais certainement retourner à Naples », a calmé le Brésilien, avant l’intervention de son club.

« Les joueurs de Naples ne sont pas à vendre. Et aucune offre digne de leur valeur n'est arrivée. Si elles arrivent, elles seront évaluées », a réagi le Napoli lorsque La Gazzetta annonçait Allan et Lorenzo Insigne sur le marché. Et pour cause, Leonardo aurait fermé le dossier. Selon les informations d’Il Mattino, le dirigeant estime que l’international auriverde ne vaut pas les 70 M€ réclamés, mais plutôt 50 M€. C’est pourquoi le DS parisien préfère mettre le paquet sur Sergej Milinkovic-Savic (24 ans, Lazio). De son côté, Allan, lié à Naples juqu’en 2023, pourrait finalement prolonger.