PSG : Alexis Sanchez premier renfort du mercato d'hiver ?

Le Paris Saint-Germain est plutôt bien équipé sur le plan offensif, mais il n'empêche, la presse anglaise souhaite visiblement que le club de la capitale s'offre encore un renfort dans ce domaine. Et cela même si la priorité actuelle du staff du PSG porte plutôt sur le milieu de terrain. Pourtant, ce dimanche, le Mirror affirme qu'Alexis Sanchez, l'attaquant chilien d'Arsenal est proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, et cela pourrait même se faire lors du mercato d'hiver.

Le tabloïd anglais explique que Sanchez arrivant en fin de contrat en fin de saison, Arsène Wenger et les Gunners pourraient faire le choix de le céder dès janvier prochain, histoire de ne pas le voir partir pour zéro euro en juin. Et dans ce cas, plutôt que de céder le buteur à Manchester City, rival en Premier League d'Arsenal, les dirigeants d'Arsenal seraient prêts à accepter une offre du PSG. Cependant, cette rumeur du Mirror devient nettement plus floue lorsque le quotidien affirme qu'Alexis Sanchez viendra au PSG afin de préparer un départ de Neymar au Real Madrid. De quoi refroidir sérieusement la réalité de toute cette histoire.