PSG : Navas à Paris, Al-Khelaifi tente un coup de poker !

Qui sera le gardien n°1 du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Une chose est sûre, ce ne sera pas Gianluigi Buffon, qui ne prolongera pas son contrat dans la capitale française.

Reste maintenant à savoir s’il s’agira de Kevin Trapp, d’Alphonse Areola… ou d’une recrue. Cette option semble sérieusement envisagée par l’état-major du PSG, qui s’est notamment intéressé à Keylor Navas au cours des dernières semaines. En Espagne, un accord entre le gardien du Real Madrid et le champion de France en titre a d’ores et déjà été évoqué. Mais selon le média costaricien La Nacion, il va devenir difficile pour Paris de boucler le dossier Keylor Navas.

Paris veut Navas... pour zéro euro

Pour le média local, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas payer 20 à 25 ME pour Keylor Navas, la somme réclamée par le Real Madrid. En effet, le club de la capitale souhaiterait voir le Costaricien libéré de son contrat par le club merengue. Une option qui n’est, évidemment, pas envisagée par Florentino Pérez à l’heure actuelle. Par conséquent, le Paris Saint-Germain serait en passe de lâcher l’affaire, et pourrait se concentrer à 100 % sur les dossiers De Gea et Donnarumma. A moins d’un improbable retournement de situation…