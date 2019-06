PSG : Alerte rouge pour De Ligt, la Juve tente un coup !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Tandis que du côté de l'Espagne, le FC Barcelone semble avoir abdiqué dans le dossier Matthjis De Ligt, la presse catalane accusant le jeune défenseur de tous les maux suite à son choix de rejoindre, à priori, le Paris Saint-Germain, en Italie on pense que la Juventus peut encore réussir à détourner le prodige défensif qui s'apprête à quitter l'Ajax Amsterdam. Ce dimanche, Tuttosport en fait même sa Une, le quotidien sportif turinois affirmant que la Vieille Dame avait jeté toutes ses forces dans la bataille en confiant cette mission à Pavel Nedved.

En effet, l'ancienne star de la Juventus, désormais vice-président de la Vieille Dame, se serait rendu samedi à Monaco afin de rencontrer personnellement Mino Raiola. Au menu des discussions entre l'agent et Pavel Nedved, bien évidemment le cas Paul Pogba, que la Juve souhaite toujours faire revenir de Manchester United, mais aussi le dossier Matthijs De Ligt. Le dirigeant de la Juventus souhaitait surtout savoir s'il y avait encore la place à des négociations, Turin pensant pouvoir rehausser son offre et éventuellement pouvoir donner matière à réflexion à Matthijs De Ligt et son agent avant que le défenseur signe au Paris Saint-Germain. On ne connaît pas la réponse de Mino Raiola...