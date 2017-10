PSG : Alerte rouge au mercato pour Meunier

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Relégué au poste de remplaçant de luxe derrière Dani Alves au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier est courtisé par un très grand club de Premier League avant le mercato d'hiver.

Arrivé au sein du club de la capitale en juillet 2016, Thomas Meunier est une véritable satisfaction à Paris. Très bon à chacune de ses sorties sous le maillot francilien, le latéral n'est pourtant pas un titulaire indiscutable puisque Dani Alves occupe une place centrale dans le couloir droit d'Unai Emery. S'il se satisfait pour le moment de son rôle au sein d'un très grand club européen, l'international belge pourrait avoir des envies d'ailleurs si sa situation n'évolue pas au cours des prochaines semaines, alors qu'Alves va avoir 35 ans. Et si cela venait à arriver, l'ancien joueur de Bruges ne manquera pas de postulants, et notamment en Premier League.

En effet, selon The Express, Manchester United est très intéressé par le profil de Meunier. Fan du Parisien, Jose Mourinho serait prêt à lui proposer une place de titulaire à MU s'il décidait de quitter le PSG en janvier. Quelque peu inquiet par rapport à sa place en Coupe du Monde avec la Belgique, même s'il réalise de très bonnes performances en sélection, Meunier sait que le sélectionneur Roberto Martinez fera surtout confiance à des titulaires en club. Et l'option United pourrait faire son petit bonhomme de chemin avant l'ouverture du mercato hivernal. Surtout que MU pourrait proposer une offre de 34 ME, alors que le PSG a besoin de liquidités en janvier pour rester dans les clous du fair-play financier de l'UEFA après le recrutement dépensier de Neymar et de Mbappé...