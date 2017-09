PSG : Alaba et Thiago seront présents avec le Bayern

Incertains avant le grand match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, David Alaba et Thiago Alcantara seront finalement aptes à jouer avec le Bayern Munich.

Blessé à la cheville gauche depuis le 5 septembre, le latéral autrichien a effectivement repris l'entraînement ce lundi, tout comme le milieu de terrain espagnol, qui a été ménagé pour une douleur à l'aine le week-end dernier en Bundesliga.

Les deux cadres de l'effectif de Carlo Ancelotti pourront donc tenir leur place face à Paris au Parc des Princes. Une mauvaise nouvelle pour le PSG...

