PSG : Al-Khelaifi viré ? Nasser a frôlé le KO

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La semaine a été très agitée autour du Paris Saint-Germain et c'est une évidence, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont tout intérêt à battre l'OM dimanche sous peine de voir le PSG tomber dans la crise. Nasser Al-Khelaifi prend des coups, mais encaisse.

Il y a des semaines où rien ne va et puis il y a une semaine comme celle que vient de vivre le président qatari du Paris Saint-Germain. Tout a commencé lundi avec l’annonce simultanée dans différents médias, et de sources identifiées comme étant proches de Kylian Mbappé que ce dernier n’avait désormais qu’une seule idée en tête, quitter le PSG au plus vite et pourquoi pas dès le mercato d’hiver. Un premier coup de massue que le club a tenté de faire passer au second plan en envoyant Luis Campos dire en direct à la télévision que tout cela était faux. Mais le directeur sportif du club de la capitale ne savait probablement pas que le deuxième étage de la fusée allait rapidement faire une énorme déflagration. 24 heures plus tard, et alors que Paris se remettait doucement du premier choc et de son triste nul contre Benfica (1-1), Mediapart lâchait une autre bombe qui cette fois visait directement Nasser Al-Khelaifi.

Le PSG a pris cher, défaite interdite contre l'OM

Le président qatari du PSG a été en effet accusé d’avoir mandaté une agence de communication pour venir déposer sur Twitter des messages peu glorieux à l’encontre de joueurs, d’autres dirigeants, mais surtout deux messages pas vraiment méchants à l’encontre de Kylian Mbappé. S’ils ne sont pas musclés, ces deux tweets sont forcément sidérants quand on sait que c’est le Paris Saint-Germain qui les aurait fait poster. Là encore, le PSG a démenti mollement, alors que différents prestataires ont reconnu qu’effectivement il y avait probablement eu des débordements dans le passé. Quoi il en soit Nasser Al-Khelaifi a pris des coups et encore des coups, au moment où le Qatar s’apprête à organiser le Mondial entouré de multiples polémiques. Et si NAK ne dit rien du tout, fidèle à ses habitudes, son entourage avoue que cette semaine l’a tout de même mis dans les cordes, alors que vendredi on annonçait que l’Emir du Qatar avait envoyé un émissaire à Paris pour régler les choses.

Le Qatar ne veut pas virer Nasser Al-Khelaifi

Ce samedi, dans les colonnes du quotidien L’Equipe, un membre de l’entourage de Nasser Al-Khelaifi évoque cette semaine cauchemardesque et fait une confidence sur l’état actuel du patron du Paris Saint-Germain à 24 heures du match contre l’OM au Parc des Princes. « Le président est épuisé depuis une semaine, car les rumeurs sont incessantes, mais aussi de plus en plus folles. Elles ont également changé tous les jours et se sont souvent contredites. Le plus ridicule est qu'un émissaire viendrait de Doha pour reprendre le club en main. C'est un non-sens, on frôle l'hystérie. Ç’a été une semaine difficile avec beaucoup d'attaques, mais le club reste positif », confie cette source au quotidien sportif, qui estime qu'un départ n'est pas d'actualité.

Preuve que Nasser Al-Khelaifi n'envisage pas de démissionner, cette semaine, le président du PSG n'a pas changé une ligne de son emploi du temps durant la semaine. Visitant les installations du futur centre d'entraînement à Poissy, se rendant vendredi au siège du Paris Saint-Germain, avec même une possible visite à Christophe Galtier et ses joueurs lors la dernière séance de travail avant le choc contre l'Olympique de Marseille ce samedi au Camp des Loges, sa présence au Parc des Princes pour la réception de l'OM étant acquise à 100%. Ceux qui annonçaient un départ imminent de Nasser Al-Khelaifi de son poste à Paris peuvent déjà oublier cette idée.