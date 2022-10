Crise au PSG, Al-Khelaïfi largué, l’Emir du Qatar réagit !

Dans : PSG.

Les affaires se multiplient au PSG à un rythme effrayant, et cela ne semble pas près de s'arrêter. L'Emir du Qatar a décidé de réagir pour remettre Nasser Al-Khelaïfi dans le droit chemin.

Le PSG a certes changé de dimension depuis son rachat par QSI en 2011, mais ses problèmes extra-sportifs également. Alors que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé devait annoncer une ère nouvelle, avec la fin de la république des joueurs pour des meilleurs résultats et un comportement uniquement axé sur le football, les affaires se multiplient ces dernières semaines. A un rythme qui devient incroyable et surtout grandissant.

Nasser Al-Khelaïfi très mal entouré ?

Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi s’est retrouvé impliqué dans une tentative de chantage sur fond de corruption pour l’attribution du Mondial au Qatar, puis c’est Mediapart qui a révélé que des sociétés spécialisées étaient sollicitées par le PSG pour influencer l’opinion sur les réseaux sociaux, quitte notamment à aller contre ses propres joueurs. En apprenant qu’il faisait partie des cibles de son propre club, Kylian Mbappé a dégoupillé, cette révélation s’ajoutant, selon son clan, a des promesses effectuées pour le convaincre de prolonger, et non tenues depuis.

Résultat, Canal+ et Le Parisien l’affirment, l’Emir du Qatar a décidé d’agir devant cette situation qui faisait passer le PSG, et donc l’Emirat, pour un club mal tenu et empêtré dans les affaires. Le « soft power », qui se définit par une puissance financière qui oeuvre discrètement en coulisses, explose en vol et cela ne plait pas au sein de l’Emirat. Résultat, un émissaire venu directement de Doha a mis les pieds au PSG pour apporter son avis extérieur à cette situation qui pousse quand même Kylian Mbappé, la grande star du club et de la France, à vouloir partir dès le mois de janvier.

Le but de l’émissaire du Qatar sera de redonner un peu de lucidité à Nasser Al-Khelaïfi, qui n’est pas du tout en danger de perdre son poste aux yeux de QSI. Le président du PSG a de multiples casquettes avec Paris, l’UEFA, BeIN Sports, la société de films qu’il préside, et est toujours considéré comme intouchable. Mais il a visiblement l’art de s’entourer de très mauvais conseillers, et subirait, selon les révélations de L’Equipe de ces derniers jours, l’influence d’un entourage pas toujours très net. Jean-Martial Ribes, ancien responsable de la communication du PSG et principal relai d’Al-Khelaïfi, est notamment cité dans plusieurs enquêtes autour du club parisien et du dirigeant qatari, en plus d'anciens responsables de la sécurité et des relations avec les supporters.

Le président du PSG semble en tout cas clairement dépassé, lui qui ne met quasiment jamais les pieds au club selon les salariés et assure à ses collaborateurs qu’il est sur « d’autres dossiers » et n’est pas au courant de la plupart des affaires qui sortent ces derniers jours. L’émissaire venu de Doha devrait tout de même lui rappeler que la bonne gestion du Paris SG est l’une de ses priorités, et qu’il va désormais falloir montrer patte blanche, et probablement tenter un rapprochement avec un Kylian Mbappé très remonté, et qu’il ne sera pas facile de calmer.