PSG : Al-Khelaïfi victimise encore le Barça au mercato

Cela fait des années que le FC Barcelone se retrouve sur des dossiers de joueurs sous contrat avec le PSG, mais pour le moment, cela n’a jamais rien donné.

Tout le monde se souvient de l’incroyable forcing effectué pour recruter Marco Verratti, qui avait failli fonctionner puisque son agent avait mis le feu au club parisien en 2017. Mais Nasser Al-Khelaïfi avait repris le dossier en mains, débouchant sur la prolongation de l’Italien et même la séparation du joueur avec son agent, laissant le Barça bredouille. Quelques semaines plus tard, le PSG avait tout simplement acheté Neymar au club catalan, rendant fou les joueurs, supporters et dirigeants barcelonais. Depuis, les échanges sont musclés et cela a des conséquences sur le marché des transferts. Récemment, le Barça a ainsi fait le pressing pour séduire Juan Bernat, auteur d’une très belle saison avec le Paris SG, et qui a refusé de prolonger.

A un an de la fin de son contrat, le latéral gauche se voit proposer le poste de doublure de luxe de Jordi Alba, et semble être tenté par un transfert qui permettrait aussi au PSG d’encaisser une somme non négligeable, pour un joueur qui sera gratuit dans un an. Mais selon Le Parisien, Al-Khelaïfi a tranché, et il préfère voir Bernat rester une saison de plus, avec la possibilité de négocier une prolongation, plutôt que de renforcer le FC Barcelone. Le président du PSG estime que son club ne peut pas se passer du titulaire du poste à gauche, et la joue ainsi finement tactiquement avec le club espagnol. Ce dernier va devoir recruter à ce poste, quitte à ensuite boucher l’avenir barcelonais de Juan Bernat, et pourquoi pas le convaincre de continuer au PSG. En tout cas, l’arrière gauche ne devrait pas changer d’air cet été.