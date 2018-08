PSG : Verratti préfère le PSG au Barça, il se fait détruire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Au sein de l’effectif actuel du PSG, Marco Verratti commence à faire figure d’ancien.

Jeune prodige à ses débuts, le milieu de terrain a multiplié les prolongations de contrat, avant de repousser, de gré ou de force, plusieurs propositions de transfert. L’été dernier, un feuilleton avait animé le mercato, avec son transfert avorté au FC Barcelone. Poussé par son agent à aller au clash, à la demande du joueur selon lui, Marco Verratti avait finalement été retenu par le PSG. Un épisode qui avait provoqué le limogeage de Donato Di Campli par l’international italien, histoire de montrer qu’il avait tourné la page. Et cela, l’agent ne l’a toujours pas digéré, comme il l’a expliqué dans un entretien à TMW. Pour Di Campli, Verratti a manqué une occasion unique d’évoluer avec les plus grands.

« C’est un regret, je me suis comporté de manière très correcte avec lui. Il a laissé passer une occasion incroyable. Il a fait un choix différent, celui de me virer et de continuer à jouer dans un championnat de marionnettes », a balancé Di Campli, pour qui Marco Verratti a fait une grave erreur en refusant d’aller au clash avec le PSG pour rejoindre le FC Barcelone.