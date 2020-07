PSG : Al-Khelaïfi veut Vinicius, Neymar dans le coup

Dans : PSG.

Avec le départ d’Edinson Cavani, le PSG se retrouve dans l’obligation de recruter un joueur offensif cet été sur le marché des transferts.

Un constat d’autant plus valable que Choupo-Moting va également faire ses valises. Néanmoins, la stratégie choisie par la direction du Paris Saint-Germain pour se renforcer en attaque reste un mystère. Leonardo privilégiera-t-il le recrutement d’un pur avant-centre ou d’un ailier afin de considérer définitivement Kylian Mbappé comme un avant-centre et de favoriser l'éclosion du prometteur Arnaud Kalimuendo, que le club refuse de prêter ? Le média espagnol OK-Diario croit avoir la réponse puisque ce mardi, un intérêt du Paris SG pour l’ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior (20 ans), est évoqué. Une piste d’autant plus chaude selon le journaliste Eduardo Inda que l’avenir d’Angel Di Maria est également flou.

« Cavani est parti et il est possible que Di Maria en fasse de même » explique-t-il. « Le PSG va avoir de l’argent à investir pour recruter un joueur comme Vinicius. Mais je ne pense pas que le Real Madrid le laissera sortir, tout du moins pas tant que la porte est fermée pour un transfert de Kylian Mbappé en échange » a ensuite détaillé le journaliste madrilène. Du côté de la direction parisienne, on souhaite néanmoins insister afin de forcer le deal. Et pour ce faire, Leonardo miserait notamment sur la présence de Neymar à Paris. Le directeur sportif du PSG sait à quel point Vinicius admire le n°10 du Paris Saint-Germain, et pourrait demander à l’ancienne star du FC Barcelone de vanter les mérites du club de la capitale française auprès de son compatriote, histoire de le convaincre au mercato. Régulièrement titularisé par Zinedine Zidane en fin de saison, Vinicius aura donc l’embarras du choix lors du prochain mercato, si l’information venait à se confirmer.