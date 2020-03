PSG : Vinicius au-dessus de Mbappé, l'énorme bluff du Real Madrid

Dans : PSG.

Objectif prioritaire du Real Madrid lors du prochain mercato, Kylian Mbappé ne sera toutefois pas bradé par le Paris Saint-Germain…

Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo réclament près de 300 ME pour lâcher le buteur de 21 ans au mercato. Une somme colossale qui pousse tout de même le Real Madrid à réfléchir sur l’intérêt d’une telle opération, même si L’Equipe indiquait ce mercredi que le Real était prêt à battre le plus gros transfert de l’histoire du football pour s’offrir Kylian Mbappé. Sans conteste, la venue de l’attaquant du PSG ferait le plus grand bien à la ligne offensive du Real Madrid, en grande souffrance ces derniers mois et encore plus depuis la blessure d’Eden Hazard, dont la saison est d’ores et déjà terminée. Toutefois, le Real Madrid possède avec Vinicius un joueur au potentiel plus important que Kylian Mbappé…

Et c’est un membre de l’encadrement technique du Real Madrid, interrogé par le média ABC, qui l’affirme. « Vinicius a le potentiel pour devenir meilleur que Mbappé. Il n’a que 19 ans, il est très jeune et s’il a de la continuité et qu’il atteint un certain niveau de régularité, nous pensons qu’il sera le meilleur joueur du monde » estime ce membre du Real Madrid, certain que le club de la Casa Blanca tient un potentiel Ballon d’Or en la personne de Vinicius Junior, auteur du but de l’ouverture du score en faveur du Real Madrid face au FC Barcelone dans le Clasico dimanche soir à Santiago Bernabeu. Zinedine Zidane ne dira sans doute pas le contraire, mais ne serait certainement pas contre l’idée d’associer Vinicius et Benzema à un certain Kylian Mbappé pour ce qui formerait un trio d’enfer en attaque. Car pour le moment, le Brésilien n'a pas vraiment l'efficacité des deux Français face aux buts.