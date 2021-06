PSG : Al-Khelaïfi va au charbon pour Mbappé

Dans : PSG.

Les négociations continuent entre le clan Mbappé et le PSG pour une prolongation de contrat. Nasser Al-Khelaïfi multiplie les efforts.

Les paroles d’un président de club sont toujours à prendre avec des pincettes, comme quand ils apportent leur soutien à leur entraineur quelques heures avant de le virer. Mais sur un énorme dossier, Al-Khelaïfi s’est engagé avec aplomb en affirmant que Kylian Mbappé ne serait pas transféré cet été, et qu’il ne partirait pas libre en 2022 non plus. Des affirmations qui ne laissent guère de place au doute, l’attaquant du PSG doit prolonger son contrat et s’engager sur le long terme. Et ainsi renoncer à la possibilité de rejoindre le Real Madrid, le club qu’il rêve de représenter depuis si longtemps ? Pour le moment, tout est encore ouvert dans ce dossier sur lequel Nasser Al-Khelaïfi s’implique régulièrement et de manière prononcée, dévoile Fabrizio Romano. Le président du Paris SG n’hésite pas à participer aux réunions et aux négociations, ce qu’il ne fait bien évidemment pas pour chaque prolongation de contrat. Et comme le spécialiste du mercato l’explique dans un entretien avec le média de l’International Champions Cup, des discussions ont bien lieu régulièrement entre le PSG et le clan Mbappé, preuve que les ponts ne sont pas coupés.

Mais cela n’avance par contre pas. Le champion du monde tricolore ne serait pas encore totalement convaincu des garanties sportives qu’il demande pour signer à nouveau avec Paris. Pourtant, Leonardo se démène et pourrait enchainer les « masterclass » avec Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos et Hakimi, même si tout n’est pas encore bouclé. En tout cas, sur le plan financier, le PSG est partant pour faire un énorme effort et donner presque satisfaction à toutes ses exigences, signe que ce n’est probablement pas à ce niveau que le problème se situe dans l’esprit de Kylian Mbappé. Il reste à savoir quelle est la véritable exigence de Mbappé au niveau sportif pour réellement poursuivre l’aventure au Paris SG, car Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont quand même en train de sacrément renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino pour la saison prochaine.