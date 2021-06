PSG : Mbappé sur le départ, la précision de Riolo

Dans : PSG.

Il y a 24 heures, Daniel Riolo a lâché une très mauvaise nouvelle pour les supporters du PSG au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé.

En effet, le consultant de RMC a affirmé que Kylian Mbappé souhaitait quitter le Paris Saint-Germain, précisant que l’attaquant de l’Equipe de France n’était pas « convaincu » par le projet sportif de Leonardo. La nouvelle était rude à encaisser pour les supporters parisiens, mais ceux-ci peuvent se rassurer avec les précisions de Daniel Riolo. Après le match nul spectaculaire de la France contre le Portugal mercredi soir (2-2), l’éditorialiste a fait savoir que le Real Madrid n’avait pas les moyens de recruter Kylian Mbappé cet été au vu du contexte financier. En ce sens, il n’est pas impossible de voir l’ancien Monégasque rester un an de plus au PSG. Son départ en 2022 ne fait en revanche pas de doute. Reste à voir si ce sera en tant que joueur libre ou pas…

Un départ inévitable... en 2022 ?

« J’ai fait beaucoup de bruit en Espagne depuis deux jours… En Espagne, ce n’est pas mieux que ceux qui reprennent ici, ils aiment bien reprendre les premières parties des phrases. Mais je n’ai jamais dit que Mbappé allait signer au Real. Malgré son envie de recruter Mbappé, le Real Madrid n’a sans doute pas l’argent pour le faire. La seule chose qui peut arriver, c’est que le PSG réussisse à lui faire signer une prolongation et que le transfert au Real se fasse l’été prochain. Le Real n’a pas les ronds pour le faire maintenant. Mais ce serait bien que les gens écoutent tout. Ce qui est le plus gênant à mes yeux, c’est le temps que ça prend. Cela montre que l’attitude de Mbappé peut être un peu condamnable car il traine depuis des mois. Et le fait qu’il traine, c’est la preuve qu’il attend quelque chose qui n’arrivera peut-être finalement pas » a indiqué Daniel Riolo, précisant ses informations au sujet de l’avenir toujours très incertain de Kylian Mbappé.