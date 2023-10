PSG ‍: Al-Khelaïfi trahi par les Ultras, la sanction tombe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Parc des Princes a retrouvé de l'ambiance ces dernières années avec le retour des Ultras en tribune Auteuil. Du côté de Boulogne en revanche, le PSG reste inflexible.

Le PSG a vécu des heures sombres avec ses Ultras il y a plus d'une dizaine d'années. Le rachat du club de la capitale par QSI a changé pas mal de choses. Le plan Leproux avait mis fin aux précédentes organisations de supporters. Et au début de l'ère qatarie, rien n'avait vraiment changé. Conscient que le Parc des Princes sonnait creux, le Qatar a accepté le retour des Ultras dans la tribune Auteuil. Le Collectif Ultras Paris se montre à la hauteur malgré certains débordements qui auraient pu être évités. Globalement, l'ambiance est au rendez-vous et les animations aussi. De quoi rendre quelque peu jaloux la tribune Boulogne. Ces derniers temps, certains supporters ont tenté de s'organiser pour mettre de l'ambiance. Mais ils ont vite été calmés malgré des tests. Et ils ne sont pas près de revenir.

Le PSG a fait son enquête

Selon les informations du Parisien, un retour des ultras en tribune Boulogne est en effet inenvisageable. Le PSG s’est rendu compte que les nouveaux groupes avaient été infiltrés par d’anciens membres du KOB, organisation dissoute lors du plan Leproux et qui abritait des personnes d'extreme-droite. La volonté du PSG est désormais de réserver cette tribune aux familles. Cela devrait rester comme ça pendant encore de longs mois avant de pouvoir de nouveau convaincre Nasser Al-Khelaïfi de négocier un retour des Ultras à Boulogne. Le CUP aura donc la responsabilité totale de l'ambiance au Parc des Princes, même si l'organisation n'était pas contre le retour d'Ultras dans la tribune d'en face afin de retrouver la saveur des matchs d'antan.