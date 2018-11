PSG : Al-Khelaifi « sur les nerfs », peut-il être viré en cas d'élimination ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain jouera mercredi soir au Parc des Princes une partie de son avenir européen face à Liverpool. Et à priori Nasser Al-Khelaifi est très tendu avant ce choc qui pourrait mettre un terme au parcours du PSG en C1.

Le président du Paris SG est là depuis pas mal de temps désormais, et il était plutôt habitué au coup de stress du début d'année, le PSG ayant souvent eu des difficultés en Ligue des champions au stade des huitièmes ou des quarts de finale. Mais cette fois, en cas de défaite face à Liverpool et de succès dans le même temps de Naples, Paris pourra déjà oublier la LdC et se tourner vers l'Europa League. Et Nasser Al-Khelaifi semble très tendu avant le match de mercredi. « Il est sur les nerfs. Il sent que c’est un tournant, que beaucoup de choses sont liées à ce match », explique, dans Le Parisien, une source présentée comme proche du dirigeant qatari.

Cependant, malgré cette tension extrême, Nasser Al-Khelaifi ne semble pas être menacé par les propriétaires du Paris Saint-Germain. « Unique représentant de l’actionnaire à Paris, Al-Khelaifi ne souffre d’aucune contestation publique. Il bénéficie du soutien des ultras, à qui il a permis de revenir au Parc des Princes. Ses multiples casquettes lui valent parfois des critiques sur son manque de présence au quotidien, mais elles lui permettent aussi de reporter la responsabilité sur les hommes qu’il a nommés », explique le quotidien francilien, qui ne voit donc pas NAK être débarqué même en cas de nouveau fiasco européen.